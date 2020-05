Vacinação contra Influenza para professores e adultos de 55 a 59 anos inicia segunda-feira

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - A imunização de professores e adultas com idades entre 55 a 59 anos contra a Influenza A inicia na próxima segunda-feira (18), em Manaus. Esta é mais uma fase da Campanha Nacional. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estabeleceu um cronograma informando quando cada grupo deve procurar as unidades para a vacinação de acordo com a data de aniversário, para evitar aglomeração.

A vacina estará disponível em 57 Unidades de Saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, e a estratégia de vacinação seguirá até o final da campanha, em 5 de junho, com um cronograma estabelecido de acordo com o mês de nascimento do público-alvo.

Professores e adultos de 55 a 59 anos que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março devem procurar um posto de vacinação nas segundas-feiras; pessoas nascidas em abril e maio podem procurar a Unidade de Saúde nas terças-feiras; em junho e julho nas quartas-feiras; agosto e setembro nas quintas-feiras; e outubro, novembro e dezembro nas sextas-feiras, seguindo até a finalização da campanha.

Ao comparecer ao posto de vacina, é necessário apresentar documento de identidade com foto e, no caso de professores, um crachá, contracheque ou outro documento comprovando o exercício profissional.

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2). A lista com as 57 unidades de Saúde que estão disponibilizando a vacina contra a influenza, com endereço de cada uma, pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). A Semsa também mantém no Parque Municipal do Idoso, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, um posto para vacinação de rotina e para ações da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.