Universidade Nilton Lins abre inscrições para vestibular de Medicina no Amazonas

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina na Universidade Nilton Lins, no estado do Amazonas. As provas acontecerão no dia 22 de junho. Os interessados podem se inscrever no site tonauniversidade.com.br . A instituição adaptou o vestibular em decorrência da pandemia da COVID-19. Para saber como proceder, continue lendo e siga as instruções para não ficar de fora.

Serão oferecidas 20 vagas para processo de aproveitamento do Enem e 25 vagas para processo com provas on line.O candidato poderá efetivar sua inscrição em um dos processos ou em ambos, uma vez que o calendário permite tal possibilidade. Lembramos que, para se candidatar ao processo com aproveitamento do Enem, o candidato deve ter feito o exame nos anos 2018 ou 2019.

O prazo para as inscrições do processo com prova on line é do dia 01 a 18/ 06/2020. O candidato deverá ter concluído o ensino médio e deverá preencher o requerimento no site da inscrição e pagar a taxa de R$ 450,00.

O prazo para o processo com aproveitamento do Enem é do 01 a 14/06/2020. O candidato deverá ter concluído o ensino médio, preencher o requerimento no site da inscrição e pagar a taxa de R$300,00. A nota mínima de desempenho no Enem a ser considerada é 500 pontos além de não ter obtido nota 0 (zero) em qualquer uma das provas.

A prova será composta por 40 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Língua Estrangeira, 05 de Estudos Sociais, 05 de Matemática, 05 de Física, 05 de Biologia e 05 de Química. É muito importante que você leia o edital para evitar dúvidas durante o processo e ficar por dentro das orientações gerais sobre as inscrições. E para não perder essa chance, verifique se seus dados estão certos e de acordo com o edital.

Universidade Nilton Lins

A Universidade Nilton Lins é a primeira no ranking, segundo dados Universitário folha (RUF) - 2019: a melhor universidade particular da região norte no curso de Medicina, dedicando-se há 18 anos à formação de médicos. A instituição está sempre buscando inovar e capacitar seus alunos e, para isto, conta com a participação de um time de professores altamente capacitados em fazer seus alunos crescerem, mostrando caminhos e dando as mãos.

Para obter mais informações sobre o curso de Medicina e seu diferencial na UNL, acesse o link: https://vestibular.universidadeniltonlins.com.br/medicina-manaus ou ligue para um dos nossos consultores de graduação no telefone 3643-2000.