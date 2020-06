Criança morre e outra fica ferida após casa ser engolida por incêndio em Manaus

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Uma criança morreu e outra ficou ferida em um incêndio ocorrido na manhã dessa sexta-feira (12), em uma casa localizada no Beco Boa Sorte, bairro São José, na Zona Leste. As crianças estavam sozinhas no imóvel de madeira que foi tomado rapidamente pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros relata que foi acionado para a ocorrência por volta das 10h05 e quando chegou ao local encontrou três crianças que tinha sido resgatadas da casa pelos vizinhos.

Uma delas já estava morta, outra apresentava ferimentos pelo corpo e a terceira foi retirada ilesa. Elas estavam sozinhas em casa e informaram quem os pais estavam trabalhando.

Os bombeiros informam que acredita-se que a criança mais velha tenha 9 anos, a outra 6 anos. A que veio a óbito não teve a idade informada. A equipe continua no local e aguarda a chegada do IML e da Polícia Civil.