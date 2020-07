Ufam se prepara para retorno das atividades acadêmicas

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas emitiu um comunicado, nesta quinta-feira (30), propondo o retorno das atividades acadêmicas por ensino remoto a partir de agosto.

Confira nota da Instituição

De forma responsável, planejada e organizada, a Ufam vem trabalhando numa sinergia de toda comunidade acadêmica para dar continuidade e avançar na oferta de atividades acadêmicas durante a suspensão do calendário acadêmico 2020. Com a criação da Comissão de Assessoria da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a qual elaborou uma agenda de reuniões e ouviu os gestores de todas as unidades acadêmicas dos campi da Ufam, da capital e do interior, chegou-se à conclusão que para o período entre agosto e dezembro, só há a possibilidade de oferta de atividades curriculares por meio do ensino remoto, em calendário especial, de maneira facultativa e por adesão de professores e estudantes, com garantia de direitos para os discentes que optarem por não aderirem de terem sua matrícula quando da oferta do calendário acadêmico presencial regular, que está sendo construído de forma coletiva por toda comunidade da Ufam, para atender a suas especificidades locais, dos cursos, do corpo social – docentes, discentes e técnico-administrativos.

O empenho institucional até a presente data, foi com vistas à construção do Plano de Biossegurança da Ufam, documento este que traz diretrizes e orientações de retorno das atividades presenciais da universidade e que, em análise ao panorama epidemiológico do estado do Amazonas, em especial na cidade de Manaus e nos municípios de Coari, Itacoatiara, Parintins, Benjamin Constant e Humaitá, onde a Ufam tem seus campi, ouvido o Grupo Técnico Operacional da Comissão de Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 da Ufam, concluiu-se que, a oferta de disciplinas por ensino remoto por adesão, é a única proposta viável para o momento, além de não ser excludente em relação aos estudantes que por algum motivo não possam cursar disciplinas nessa modalidade.

Mesmo ouvidas as representatividades das unidades acadêmicas, a proposta de resolução para oferta de ensino remoto, em caráter excepcional e por calendário especial, será encaminhado ao Conselho de Ensino e Pesquisa (Consepe), da Ufam, para apreciação, deliberação, legitimação e legalidade por um órgão superior. Avança-se com prudência e esforço da comunidade acadêmica, os quais são indispensáveis em que se preza pelo coletivo. A comunidade é estratégica e figura como aliada importante para implementação do Plano de Biossegurança (vidas humanas) e proposta pedagógica (ensino superior de qualidade).

Para finalizar, ressalta-se que a construção da proposta de ensino remoto e do retorno das atividades acadêmicas presenciais têm sido possível pela dedicação dos gestores e colegiados das unidades administrativas/acadêmicas dos campi da capital e interior, verdadeiros artesãos de uma proposta que retrate as realidades e especificidades de cada unidade acadêmica e que ainda na primeira quinzena de agosto o Consepe estará deliberando sobre a matéria ensino remoto em caráter excepcional por calendário acadêmico especial.