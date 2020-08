Ufam realiza evento virtual voltado para literatura

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação Semed/Manaus, realizará no dia 7 de agosto, às 19h, pela plataforma meet e transmissão pelo Youtube, a 9º edição do projeto formativo “Sensações e sabores literários na Quarentena”.

Sob a coordenação da Gerência de Formação Continuada da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), o encontro contará com a presença da escritora Sandra Bozza (Paraná), dos professores da Semed Adriana Barbosa, Magdaluce Ribeiro, Nel Macena e a participação musical do professor Thiago Affonso, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

As coordenadoras do projeto, Ádria Santos e Hercilaine Oliveira, formadoras da DDPM, afirmam que “é necessário promover encontros que possibilitem ressignificar o nosso olhar a partir da literatura para compreendermos a realidade no mundo num processo diário de escuta e refinamento de sentidos. A proposta formativa foi pensada em 10 encontros literários, e nessa sexta (07/08), estaremos no 9º momento. O intuito é evidenciar as discussões a respeito da literatura infantil e o encantamento do lúdico e da imaginação na vida do ser humano”.

O evento é voltado para gestores, pedagogos, professores e demais interessados. Quem desejar participar do nono encontro literário deverá acessar o Youtube do evento. O link da plataforma do google meet será disponibilizado pelos grupos de whatsapp da Rede Colaborativa da DDM, dos gerentes da Divisão Distrital e pelo email das escolas municipais.