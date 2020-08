UEA lança Guia de Tecnologias Digitais em Manaus

Manaus/AM - O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, lançou o Guia de Tecnologias Digitais para o Ensino Remoto nesta sexta-feira (31). O lançamento ocorreu durante o 1º Encontro de Formação Continuada de Docentes da UEA e o 14º Seminário Docente da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

"A atividade híbrida, por meio de tecnologias digitais, e a atividade prática de campo estarão juntas, não tem caminho pronto, mas estamos construindo. Fortalecendo os laboratórios de informática, capacitando docentes internamente quanto às ferramentas. Isso é importante para dar qualidade ao ato de educação no nosso semestre que se inicia no dia 3 de agosto”, disse o reitor.

Desde o dia 3 de agosto as aulas da UEA acontecem por meio de tecnologias digitais que vão viabilizar, melhorar e ampliar as experiências de ensino-aprendizagem para as modalidades de ensino remoto e híbrido. Pensando nisso, o Prof. M.Sc. e coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, Almir de Oliveira Costa Jr., em parceria com os alunos do curso de Computação e professores de Licenciatura em Pedagogia da UEA, elaboraram o Guia de Tecnologias Digitais para o Ensino Remoto.

O Guia reúne uma curadoria de ferramentas e recursos tecnológicos, a maioria dos quais livres e gratuitos, para que os docentes possam mitigar os desafios enfrentados para com as múltiplas demandas de elaboração de recursos digitais didáticos e pedagógicos. Para cada recurso apresentado, há links disponíveis, sob a forma de QR-Codes, para instalação, versões, experiências de utilização e tutoriais, além de um resumo descritivo de como este pode ser adotado em um contexto realístico de uso em sala de aula.