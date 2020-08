UEA informa contratação de intérprete de libras após reclamação de alunos

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) emitiu comunicado informando que a contratação dos intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que vinha sendo trabalhada há meses pela Gestão Superior, já foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas, no último dia 5 de agosto, sob Portaria 052/2020 PROADM/UEA.

A UEA informa ainda que, na próxima segunda-feira, (10), finalizará os trâmites administrativos com a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) para que, a partir dessa medida, os intérpretes, previamente selecionados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), em conjunto com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (F. UEA), já poderão prestar total apoio aos estudantes no desenvolvimento das atividades acadêmicas.