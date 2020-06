UEA divulga calendário com nova data para retornar atividades; Saiba mais

O poder dos maus

Manaus/AM - A Universidade do Estado Amazonas aprovou nesta, segunda-feira (15), a nova data do calendário acadêmico durante reunião extraordinária.

As aulas devem retornar no dia 3 de agosto, mas de forma não presencial, utilizando tecnologias educacionais digitais e praticas concentradas. O formato deve ocorrer até o mês de outubro.

Um novo semestre de atividades ocorrerá de novembro de 2020 até fevereiro de 2021.

As provas do Vestibular e do SIS estão previstas para os dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2021, e as atividades acadêmicas iniciam no mês de abril de 2021.