UEA anuncia data para retorno de aulas presenciais

Manaus/AM - A Universidade Estado do Amazonas (UEA) anuncia para o dia 5 de outubro, o retorno às atividades presenciais em todas as unidades da instituição tanto na capital quanto no interior.

As atividades acadêmicas já retornam em 3 de agosto nas plataformas digitais. Em relação a retomada das aulas presenciais, o Governo esclarece que a data está confirmada, mas que também depende da curva de incidência de casos de coronavírus no estado.

Se ela continuar caindo, o retorno acontece, mas se o número de casos aumentar, essa as aulas podem ser novamente adiadas.