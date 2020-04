UEA antecipa formatura de profissionais da saúde para atuarem no combate ao Covid-19 

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Buscando ampliar a oferta de profissionais de saúde disponíveis para atuar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publicou uma resolução (nº 07/2020) que permite a antecipação da formatura de 79 médicos, 28 enfermeiros e 21 farmacêuticos. A outorga de grau dos três cursos, que aconteceria somente em agosto, pode ser feita imediatamente, em caráter especial, desde que o formando esteja de acordo em aderir ao procedimento.

A medida tem como objetivo otimizar a disponibilização de serviços de saúde e aumentar a capacidade de atendimento das unidades públicas, especialmente aquelas que estão recebendo pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, frisa que a colação em caráter especial é opcional para o formando, uma vez que, ao aderir à antecipação, o novo profissional assume o compromisso de atuar na rede pública de saúde por 180 dias (seis meses).

Os 180 dias a serem cumpridos pelos profissionais, no serviço público de saúde, passam a contar a partir da data de emissão do registro no seu respectivo Conselho Profissional, independente de encerramento oficial da pandemia. O formado deverá, após os seis meses, apresentar documento comprobatório do cumprimento do tempo de serviço no Sistema Público de Saúde, homologado pela Susam ou pela Semsa.