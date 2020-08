UEA abre inscrições para cursos de língua estrangeira

Manaus/AM - O curso EST Idiomas, com funcionamento na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), está com matrículas abertas para os cursos de inglês, espanhol, francês e alemão, aos sábados ou semanais, com a modalidade semipresencial ou 100% online.

Os módulos estão previstos para iniciarem a partir do dia 08 de agosto.

O processo de inscrição deve ser feito através do e-mail:

matricula@estidiomas.com, ou pelo WhatsApp: 99457-8685/ 98183-3416 ou através das redes sociais @estidiomas.

As mensalidades variam de acordo com a modalidade e horário e as vagas são limitadas.