UBSs de horário ampliado funcionam neste Domingo de Páscoa em Manaus

Manaus/AM - As dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Prefeitura de Manaus, que funcionam em horário ampliado vão abrir também neste domingo de Páscoa, 12/4, das 8h às 12h. Assim como aconteceu na Sexta-feira Santa e no Sábado de Aleluia, as UBSs farão o acolhimento da demanda espontânea, atendimento das síndromes gripais, oferta de consultas clínicas, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, curativos e outros procedimentos que compõem a urgência básica.

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de manter essas UBSs abertas, nesse horário, levou em consideração o aumento da demanda de atendimentos da urgência básica nesse período, e tem a finalidade de evitar a sobrecarga da rede de urgência e emergência.

De acordo com o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, a medida tomou por base o resultado dos atendimentos da última sexta-feira, 10/4, quando 2.561 pessoas procuraram as UBSs, sendo 362 o número de atendimentos de Síndromes Gripais.

A Semsa reforça a importância de a população buscar os serviços da rede municipal de Saúde em caso de sintomas e queixas mais comuns na urgência básica, tais como sintomas de gripe como dor de cabeça, diarreia, vômito, dor abdominal, dor de garganta, dor lombar e outros sintomas leves e moderados.

Unidades Básicas de Saúde de Horário Ampliado

DISTRITO LESTE

UBS Alfredo Campos: Rua André Araújo, s/nº – Zumbi II

UBS Dr. José Amazonas Palhano: Rua Antônio Matias, s/nº – São José II

UBS Maria Leonor Brilhante: Av. Autaz Mirim, s/nº –Tancredo Neves

DISTRITO NORTE

UBS Augias Gadelha: Rua A, nº 15 –Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho: Rua 17, nº 170 –Cidade Nova

UBS Major Sálvio Belota: Ruas das Samambaias, nº 786 –Santa Etelvina

DISTRITO SUL

UBS José Rayol Dos Santos: Av. Constantino Nery, s/nº –Chapada

UBS Morro da Liberdade: Rua São Benedito, s/nº –Morro da Liberdade

DISTRITO OESTE

UBS Deodato de Miranda Leão: Av. Presidente Dutra, s/nº –Glória

UBS Leonor de Freitas: Av. Brasil, s/nº –Compensa II