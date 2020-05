TV Câmara entra no ar nesta segunda em sinal aberto

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - As atividades parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), incluindo as atuais sessões plenárias remotas, poderão ser acompanhadas em sinal aberto, a partir desta segunda-feira (1º), por meio do canal 55.4, da TV Câmara de Manaus, a TV Cidadã. Em caráter experimental, a emissora entra no ar como mais uma conquista da gestão do presidente Joelson Silva (Patriota), além de representar a ferramenta que faltava no ciclo de comunicação criado para aproximar cada vez mais o parlamento da população, composto ainda pela Rádio Câmara (105,5), o portal www.cmm.am.gov.br e as mídias sociais da Casa Legislativa.

O novo canal é fruto de uma cooperação técnica firmada no fim do ano passado entre a CMM e o Senado Federal, com intermediação direta dos senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), mas as tratativas nesse sentido começaram bem antes, em janeiro de 2019, logo que Joelson Silva assumiu a presidência do poder legislativo municipal.

De acordo com Joelson, trata-se do primeiro Termo Tripartite firmado no Brasil entre o Senado, Assembleia Legislativa do Amazonas e Câmara Municipal de Manaus. A novidade também representa o primeiro arranjo técnico realizado nesse formato no Brasil, em que um único canal (o 55) irá retransmitir quatro sub-canais, integrando as TVs do Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa do Amazonas e Câmara de Manaus.

"Com trabalho e responsabilidade, enfim, ganhamos um motivo para comemorar, em meio ao enfrentamento incansável que este Parlamento tem feito para combater a pandemia da Covid-19. Agradecemos aos senadores e a todos que, direta ou indiretamente colaboraram para que esse sonho se tornasse realidade. Hoje podemos dizer que estamos linkados de vez com a população, por meio desse canal, que representa muito e deixará um legado para as futuras gerações de nossa cidade", destacou Joelson Silva.

Cabeça de rede

Antes sintonizada nos canais 99 e 36 da Net, a TV Câmara de Manaus irá funcionar como "cabeça de rede", na frequência 55.4, com uma programação própria e bastante diversificada.

Em princípio, a grade será composta por vinhetas, clipes de artistas locais e documentários variados. Além das sessões plenárias, em breve, o cidadão também poderá acompanhar a transmissão de conteúdo relacionado a sessões solenes, audiências públicas e demais ações, além dos programas próprios que deverão ser criados pelo pessoal da Diretoria de Comunicação (Dircom/CMM).

"É um trabalho de equipe, feito por profissionais qualificados e compromissados não só com a Câmara, mas com o próprio cidadão", ressaltou Joelson Silva.

Estrutura

A CMM levou aproximadamente dois meses para se preparar e fazer funcionar o novo canal, promovendo adaptações nas estruturas física e técnica da Dircom. Algumas salas tiveram de ser ampliadas ou adaptadas para funcionamento das atividades desenvolvidas, como ilhas de edição e master, e novos equipamentos (de última geração) foram integrados para levar a melhor programação aos telespectadores.