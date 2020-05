TRT11 se pronuncia após servidor ser suspeito de matar finalista do Miss Amazonas

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11) confirmou que Rafael Fernandez Rodrigues é servidor do órgão e disse estar acompanhando o caso. Ele é suspeito de matar a ex-namorada, Kimberly Mota, finalista do Miss Amazonas 2019.

Segundo o TRT11, Rafael ingressou no tribunal em outubro de 2017, no cargo de Analista Judiciário da Área Judiciária e lamenta a morte da modelo. “O TRT11 se solidariza com a família da jovem Kimberly Mota, por perda tão irreparável e que causa a todos nós dor e indignação.

O Tribunal informa, ainda, que acompanhará o desenrolar do caso para uma apuração célere e cuidadosa dos fatos”.