Trio é preso suspeito de realizar 'arrastão' em Manaus

Manaus/AM - Três homens, de 18, 19 e 23 anos, foram presos nesta terça-feira (11), na avenida G, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eles são suspeitos de realizarem assaltos na área.

Segundo informações, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados que os suspeitos estavam fazendo arrastão em um veículo Siena de cor vermelha de placa NOK 2878. Ao perceber a presença da polícia, o trio tentou fugir, mas eles foram capturados.

Durante a revista no interior do veículo, foi encontrado sete aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo tipo pistola, materiais provenientes do roubo.

O trio foi encaminhado para o 6º. Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos legais.