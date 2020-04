Trio é preso com drogas durante operação policial no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Policiais militares do 3º Grupamento da Polícia Militar (GPM) detiveram, na noite desta terça-feira (14), três homens suspeitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região do Lago Preto, zona rural do município de Boa Vista do Ramos. Com eles, os policiais apreenderam 65g de sementes de supostamente maconha, 15g de folhas de supostamente maconha, uma arma de fabricação caseira, tipo garrucha, além de munições de diversos calibres e dois motores tipo rabeta, possivelmente roubados.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, durante a operação “Sentinela do Amazonas II”, fiscalizando as áreas comerciais, postos bancários e o porto da cidade, visando o combate à disseminação do novo coronavírus, receberam diversas denúncias de tráfico de drogas na referida comunidade.

Ao chegar ao local, as guarnições logo foram abordadas por uma mulher de 46 anos, informando saber onde estava um motor rabeta de sua propriedade, que havia sido roubado em 2019. Os policiais foram até o local informado, confirmaram a denúncia, localizaram o referido motor e deram voz de prisão ao indivíduo que disse ter comprado o objeto roubado.

Em ato contínuo, as guarnições foram até uma residência que possivelmente seria usada para comercialização de entorpecentes. No local foram encontrados dois indivíduos e, durante as buscas, os policiais encontraram sementes, folhas de possivelmente entorpecentes, um motor do tipo rabeta, uma arma de fabricação caseira e várias munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 46º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município para os procedimentos legais.