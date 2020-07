Trio e preso com 76 kg de cocaína dentro de casa no Amazonas

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), detiveram, na noite da última segunda-feira (13), três pessoas de 23, 24 e 25 anos por tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Tabatinga.

Por volta das 20h, a equipe da Rocam avistou dois homens em atitude suspeita no bairro Brilhante, durante patrulhamento ostensivo pela região. Os policiais efetuaram a abordagem dos indivíduos e durante revista pessoal, encontraram 20 tabletes de substância entorpecente supostamente pasta base de cocaína.

Questionados sobre a procedência do material, os suspeitos indicaram que o restante da materialidade estaria em uma casa, localizada no mesmo bairro. A equipe se deslocou até o endereço informado, abordou a dona da residência e realizou buscas no local. Os policiais encontraram outros tabletes da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos 69 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 76,5 quilos, que foram avaliados em R$ 800 mil.

Diante dos fatos, os três infratores foram conduzidos junto com o material ilícito para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) do município.