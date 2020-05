Tribunal de Contas do Amazonas prorroga até 2 de junho volta ao presencial

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

‘Nós, virtualmente, estamos funcionando com muita competência’

Manaus/AM – Com a crise na saúde pública no Estado, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, prorrogou a suspensão das atividades presenciais na corte de contas por mais 15 dias.

“Essa presidência não irá se manifestar em abrir o Tribunal com a plena segurança para que os funcionários possam ter acesso sem risco. Enquanto tiver esse risco, o Tribunal não irá voltar de forma física. Nós, virtualmente, estamos funcionando com muita competência. Temos atendido todas as expectativas.” afirmou o conselheiro Mario de Mello.

De acordo com a portaria nº 183/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM desta sexta-feira (15), além do expediente presencial, permanecem suspensos os prazos processuais referentes a processos físicos. As decisões levam em consideração a necessidade da manutenção do isolamento social para ajudar a conter a pandemia.

O prazo da suspensão anterior previa que as atividades fossem retomadas no próximo dia 19, porém, com a nova prorrogação, o Tribunal permanecerá em trabalhos remotos até o dia 2 de junho.

Desde o início da suspensão das atividades presenciais, uma série de medidas foi tomada para que o funcionamento do Tribunal fosse mantido durante o período, como a realização das sessões do pleno e das câmaras de forma virtual, e os serviços essenciais feitos eletronicamente.