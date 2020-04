Tribunal de Contas do Amazonas aprova inspeção em gastos do governo contra covid-19

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM – Em sessão virtual – ainda em andamento - nesta quinta-feira, dia 23, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM) aprovou auditoria extraordinária a ser efetivada na área de saúde do governo do Estado do Amazonas, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades nos gastos e aquisições de equipamentos e insumos para combater a pandemia de coronavírus (covid-19) no Estado.

Ficou a critério da relatora, conselheira Yara Lins, a especificação da auditoria, isto é, se a inspeção será in loco ou documental.

A conselheira Yara Lins também propôs o afastamento, ou multa, contra a secretária de Saúde, Simone Papaiz, por não fornecer informações solicitadas pelo TCE AM. A proposta foi aprovada pelo pleno da corte de contas. No entanto, como o prazo para prestar informações só encerra nesta sexta-feira, dia 24, o afastamento ou a aplicação de multa serão apreciados na próxima sessão do TCE AM.

Assim, fica a proposta da conselheira Yara que se ela não responder até sexta-feira, poderá ser afastada do cargo, multada e ainda com a possibilidade de responsabilização do governador Wilson Lima (solidário).