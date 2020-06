Três novas enfermarias são inauguradas em hospital de campanha em Manaus

Os mascarados

Manaus/AM - A alguns dias de completar dois meses de funcionamento, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, inaugurado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ganhou mais 18 leitos, totalizando 180 ativos, dos quais 39 UTIs, com a entrega de três novas enfermarias, que entraram em atividade na manhã desta quinta-feira, 4/6. Desde o dia 13 de abril, data de sua inauguração, mais de 460 pacientes receberam alta do hospital, que é administrado pela Prefeitura de Manaus.

“Ainda não vencemos a guerra contra o coronavírus. O vírus está no ar e as pessoas estão na rua. Mas o nosso hospital de campanha continua nesse combate. Em parceria com o grupo Samel e instituto Transire entregamos novos leitos, totalmente equipados, com o padrão de qualidade que estamos adotando desde o início da pandemia”, declarou o prefeito Arthur Neto.

As novas enfermarias estão localizadas no segundo andar do hospital de campanha e todos os leitos estão equipados com a cápsula "Vanessa", tecnologia que permite a ventilação não invasiva de pacientes e evita a entubação orotraqueal precoce.

A estrutura do hospital conta, ainda, com um tomógrafo, raios X digital móvel e um laboratório de análises clínicas, que opera 24 horas.