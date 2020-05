Curados da Covid-19, três idosos da Fundação Doutor Thomas recebem alta

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM – A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), divulgou nesta quarta-feira (13) um boletim médico sobre o quadro clínico dos 28 pacientes que testaram positivo para a Covid-19.

A equipe de saúde da FDT está monitorando três idosos na enfermaria semi-intensiva, destinada a pacientes com sintomas graves. Nas outras duas enfermarias de isolamento, sendo uma para pacientes com sintomas moderados, 14 idosos estão abrigados, enquanto na de pacientes com sintomas leves ou assintomáticos que testaram positivo, 11 idosos se encontram nela. Cinco óbitos foram registrados na instituição, causados pela Covid-19. As vítimas eram idosos e já possuíam comorbidades.

Alta médica

Três idosos, um do sexo masculino, com 70 anos, e duas do sexo feminino com 82 e 86 anos, receberam alta na terça-feira, 12, estão curados, sem sintomas e imunizados, mas ainda assim continuam isolados em seus pavilhões, sem acesso às áreas comuns, monitorados pelos técnicos de enfermagem e recebendo visitas médicas duas vezes ao dia.

“Estamos muito felizes e esperançosos com os resultados dos tratamentos, dos cuidados e da abordagem de isolamento na Fundação Doutor Thomas. Conseguimos, por meio dos esforços de toda a equipe, manter os pacientes bem assistidos, sendo tratados com as medicações adequadas, segundo o protocolo de hospitais de referência no Brasil e no mundo e estamos obtendo bons resultados. Além disso, estamos conseguindo evitar novos casos com os cuidados de isolamento nos pavilhões. Nesta semana, três pacientes receberam alta e estamos com 11 pacientes assintomáticos, que estão no isolamento por segurança, para evitar que haja contaminação aos demais e, em breve, receberão alta também. Todos os resultados positivos nos estimulam a lutar por esses idosos”, informou a responsável técnica da equipe de saúde da FDT, a médica Simone Henriques.

Interação

A equipe de serviço social permanece todos os dias em contato com familiares, via telefone, tranquilizando sobre a situação dos idosos que estão na instituição. Além do suporte, os profissionais de serviço social e psicologia deram início às visitas virtuais para idoso e familiar, que ajudam na questão emocional e, consequentemente, no tratamento da doença.

Os idosos que testaram negativo permanecem em isolamento, e estão recebendo atividades físicas e psicológicas nos pavilhões, seguindo todas as recomendações dos órgãos fiscalizadores.

Estrutura

Desde o surgimento dos primeiros casos do novo Coronavírus no Brasil, a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas colocou em prática um plano de contingência, baseado em recomendações da autoridade sanitária e do Ministério da Saúde, e foi criado um comitê de Crise da Covid-19. Várias medidas foram adotadas, além das que já vinham sendo praticadas pelos servidores da instituição, como a instalação de duas tendas para funcionar como vestiário fora da sede da FDT, ao lado da unidade semi-intensiva, para que os profissionais que ficarem fixos no local não transitem por dentro da instituição; as dependências da FDT estão em isolamento e as equipes de assistência social e psicologia estão atuando nos corredores, para evitar o trânsito de pessoas; as refeições, que já são ricas em nutrientes que ajudam a melhorar a imunidade, estão sendo feitas em material descartável, nos quartos, para evitar aglomerações.

A diretora-presidente da fundação, Martha Moutinho, agradeceu à equipe de saúde que está na linha de frente. “Estou muito grata à equipe do núcleo de saúde, que vem fazendo de tudo para salvar vidas. Eles têm sido verdadeiros guerreiros na recuperação dos casos. A cada alta médica, meu coração se enche de esperança e força, na certeza que vamos superar e continuar cuidando da saúde dos idosos residentes”, disse.