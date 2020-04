Três dias depois da alta por covid-19, idosa de 71 anos passa bem em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM – Maria de Nazaré Araújo, de 71 anos, continua em casa e está bem. Ela foi a primeira paciente a dar entrada no Hospital de Combate ao Covid-19 da Nilton Lins, e a primeira a receber alta da equipe médica, na última terça-feira (21/04), comemora a melhora no quadro de saúde.

Maria de Nazaré chegou Hospital de Combate ao Covid-19 da Nilton Lins no sábado (18/04), encaminhada do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa. Após um total de 10 dias de tratamento, ela saiu do período de transmissão do vírus.

“Quando eu saí, foi a coisa mais linda que já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto. Foi uma maravilha. Fui muito bem recebida, todo mundo me tratou muito bem, tanto no Nilton Lins quanto no Danilo Corrêa. Fui muito bem tratada, para a honra e glória de Jesus e aqui estou, contando a história. Foi uma benção. Eu estou bem. Ainda estou cansadinha, porque ele (o médico) disse que ia custar um pouco, mas estou maravilhosa e bem, graças a Deus”, contou a idosa.

Sem sintomas

Em casa, na companhia da filha, Maria de Nazaré afirma que não apresenta mais nenhum outro sintoma que possa ser relacionado ao novo coronavírus. “Não tive mais febre, não tive mais dor de cabeça nem tontura, que lá eu só vivia com tontura. Aqui eu, graças a Deus, não tive mais nada. Estou recuperada, em nome de Jesus”, acrescentou.

Mesmo fora do período de transmissão, Maria e a filha dizem entender a importância de se seguir as recomendações médicas e das autoridades de saúde, referentes ao isolamento domiciliar, cuidados de higiene e limpeza, além do uso de máscaras. Depois de vencer o coronavírus, Maria agradece pela atenção e tratamento que recebeu, nas unidades de saúde pelas quais passou.

“Eu agradeço muito às pessoas que cuidaram de mim, primeiro lá no Danilo Corrêa, agradeço muito. Eles são muito atenciosos. Que Deus abençoe todos, médicos, enfermeiros e também lá no Nilton Lins. Tudo muito bem, que Deus abençoe todos, livre e guarde. Esse é o meu agradecimento. Vida nova para mim e para todos”, comemorou Maria.