TRE Amazonas homenageia presidente do TCE com mais alta honraria

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mario de Mello, será homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), com a Medalha do Mérito Eleitoral, a mais alta honraria concedida pela corte eleitoral amazonense a personalidades por excelentes serviços prestados à Justiça Eleitoral. A medalha foi uma indicação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), o desembargador João Simões, com aval do colegiado.

A data da solenidade de outorga, segundo o desembargador João Simões, ocorrerá logo após o período de isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19. Na mesma solenidade, entre as autoridades, devem ser homenageados, também, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, entre outros.

Lisonjeado com a lembrança de seu nome pelo colegiado do TRE-AM, o conselheiro Mario de Mello afirmou que a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os membros do TCE-AM. "Recebi a notícia com alegria, mas, reconheço, como presidente de uma grande engrenagem que é a Corte de Contas, que esta homenagem não é só para mim, mas para todos membros do colegiado e servidores do TCE-AM. Sou o timoneiro", afirmou.

Conforme a Resolução TRE-AM nº. 9 de 2010, a Medalha do Mérito Eleitoral destina-se a homenagear personalidades e entidades que por seus méritos e relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral, mereçam a especial distinção.

A outorga, segundo a resolução, "é decidida mediante um processo individual e por indicação do presidente, vice-presidente e outros juízes membros da Corte Eleitoral, que partem do pressuposto de que a contribuição de autoridades e entidades feita à sociedade, por meio da Justiça Eleitoral, deve ser reconhecida por meio da concessão anual desta comenda"