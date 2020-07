Transporte Fluvial no Amazonas retoma atividades nesta quinta-feira; veja regras

Wilson Lima e a teoria do nada

As atividades do transporte fluvial de passageiros no Amazonas tem seu retorno nesta quinta-feira (16). As atividades estavam paradas desde o dia 6 de março.

Mas para que isso acontecesse, foram estabelecidas algumas medidas:

Distanciamento social;

Adesão aos procedimentos de higiene pessoal e a limitação da capacidade de passageiros em 40%, para ferry boats e navios motores, e em 60%, para lanchas rápidas;

Demarcação de assentos;

Distanciamento de 2 metros entre redes;

Uso de máscara por todos ao adentrar embarcações e veículos rodoviários, e durante toda a viagem;

Passageiros ou tripulantes que apresentarem sintomas suspeitos durante a viagem deverão desembarcar no porto municipal mais próximo para que haja garantia de atendimento médico adequado;

Assentos específicos para o embarque de passageiros do grupo de risco.