Transporte coletivo em Manaus tem perda diária de R$ 1,1 milhão com pandemia

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Manaus/AM - A quantidade diário de passageiros utilizando o transporte coletivo de Manaus teve uma redução de quase 70% após a adoção das medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus. As empresas indicam que esta queda vem causando uma perda diária de R$ 1,1 milhão, conforme dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram).

A média normal de passageiros que era de 600 mil passou para 200 mil. Além disso a frota de ônibus que antes operava com 1.250 veículos, teve uma redução para 612. O sistema funciona em capacidade mínima também causando redução salarial dos cobradores, motoristas e demais funcionários das empresas.

O novo coronavírus em Manaus segue preocupante, com os casos já alcançando 1.350 infectados e 92 mortes. O pico da doença, conforme o Governo do Estado, começa no final de abril e deve seguir até o início de maio.