Trabalhadores em situação semelhante a de escravo são resgatados no Amazonas

14 trabalhadores foram resgatados de situação semelhante à escravidão na região do município de Boca do Acre, no Amazonas. O resgate ocorreu dentro da Operação Contributo, finalizada esta semana pela Polícia Federal para reprimir crimes de trabalho escravo, desmatamento ilegal e invasão de terras públicas.

A ação ocorreu em conjunto com auditores-fiscais do trabalho, servidores do Ibama e ICMBIo.

Os trabalhadores resgatados ficavam alojados em acampamentos de lona dentro da mata, em péssimas condições de higiene.

Os agentes ainda apreenderam 10 motosserras e três armas de fogo. Foram aplicadas diversas multas ambientais por desmatamento ilegal, descumprimento de embargos impostos pelo ICMBio e violação de direitos trabalhistas.

As áreas desmatadas pelos criminosos eram utilizadas, em grande parte, para formação de pastagens e criação de gado.