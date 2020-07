TJAM realiza solenidade on-line para posse de novos dirigentes

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realiza na sexta-feira (dia 3 de julho), às 10h, a solenidade de posse dos novos dirigentes da Corte para o biênio 2020/2022. Serão empossados o desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira (como presidente do Tribunal); a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis (como vice-presidente) e a desembargadora Nélia Caminha Jorge (como corregedora-geral de Justiça).

Em atenção às recomendações das autoridades de saúde para que seja mantido o distanciamento social como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, não haverá a tradicional solenidade presencial e a posse dos novos dirigentes do TJAM, de forma inédita, será realizada por meio de videoconferência, podendo ser acompanhada pelo canal do Tribunal na plataforma YouTube. O Tribunal providenciou, ainda, um site interativo, com informações diversas sobre a posse, que já pode ser acessado no endereço eletrônico: www.tjam.jus.br/posse2020.