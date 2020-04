Teletrabalho e atendimento presencial da Prefeitura de Manaus continuam suspensos

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM – O regime de teletrabalho para servidores municipais e os atendimentos presenciais, participação de funcionários em eventos, cursos e treinamentos e as atividades dos estagiários foram se mantêm suspensos até o dia 31 de maio, conforme decreto do prefeito Arthur Neto publicado no Diário Oficial do Município (DOM)do dia 23 de abril. A medida reforça o isolamento social para evitar o contágio de mais pessoas pelo novo coronavírus, causador da covid-19.

“É muito sério o que estamos vivendo. Em apenas um dia, de quarta para quinta-feira, foram mais de 400 novos casos confirmados no Amazonas. Vamos manter nossos servidores trabalhando em casa, em regime de teletrabalho, com redução de horário e regime de revezamento para aquelas atividades essenciais. Estamos reforçando todas as medidas administrativas para manter o isolamento social e desestimular as aglomerações”, afirmou o prefeito.

Arthur Neto acrescentou que “Não é hora para afrouxar as medidas restritivas. O número de casos confirmados aumenta diariamente, o sistema sanitário, envolvendo hospitais e cemitérios, está em colapso e precisamos reforçar a vigilância”, alertou o prefeito, que esta semana iniciou uma série de apelos formais e pelos meios de comunicação a organismos internacionais por ajuda para Manaus.

Segundo o decreto, fica estabelecido, excepcionalmente, o regime de teletrabalho para os agentes públicos municipais até o dia 31 de maio deste ano; as atividades essenciais, quando imprescindíveis para o funcionamento mínimo e a garantia da continuidade do serviço público, deverão ser exercidas de 8h às 14h, podendo ser utilizado o sistema de revezamento entre servidores, excetuando-se do revezamento os servidores que pertençam aos grupos de risco.

O regime de teletrabalho para os servidores públicos municipais teve início na primeira quinzena de março deste ano, quando foram favorecidos aproximadamente 3 mil trabalhadores com 60 anos ou mais, por pertencerem ao grupo de maior risco de contágio do novo coronavírus. Dez dias depois, o prefeito estendeu o teletrabalho para a maioria dos servidores municipais, excetuando os serviços essenciais e criando horários diferenciados e sistemas de revezamento para os que continuam com suas atividades presenciais. Nesse terceiro decreto, o prefeito estende o regime de teletrabalho por mais de um mês.

Excetuam-se dos dispostos no decreto os servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); da Casa Militar; da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), da Secretaria Municipal e Limpeza Pública (Semulsp), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. As especificidades de funcionamento desses órgãos deverão ser regulamentadas por portaria dos dirigentes das respectivas pastas.