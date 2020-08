Telemonitoramento em saúde básica vai ser ampliado em Manaus

Manaus/AM - O prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a lei n° 2.647/2020, que autoriza o uso da telemedicina em atividades da área de saúde, enquanto durar a pandemia de covid-19. Publicada na edição n°4.895, do Diário Oficial do Município (DOM), de segunda-feira, 3/7, a lei, de autoria do vereador Professor Fransuá (PV), complementa o serviço de telemonitoramento que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza desde o mês de abril, para acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), em especial da covid-19.

No período de 8/4 a 3/8 foram acompanhados 16.874 usuários, predominando a faixa etária de 30 a 49 anos (51,5%) e o sexo feminino (54,6%). As doenças com maior frequência entre os usuários telemonitorados foram a hipertensão (42,2%), diabetes (19,4%), asma (11,8%) e cardiopatia (6,6%).

Com base nesses resultados, a Semsa já estuda a ampliação do serviço de monitoramento para outras situações relacionadas à saúde, como tuberculose, hipertensão e diabetes, gestantes faltosas ao pré-natal, com a expectativa de aumentar a resolutividade das ações na Atenção Primária e da Vigilância em Saúde.

“A implantação do serviço de telemonitoramento foi uma das ações do Plano de Contingência da Semsa como estratégia complementar para o enfrentamento à pandemia, seguindo as orientações do prefeito Arthur Neto, desde o anúncio oficial feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde)”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Atendimento mais ágil

O telemonitoramento permite a identificação de pacientes que precisem ser encaminhados para outros serviços de forma a abreviar seu atendimento ou mesmo, quando necessário, faz a articulação com o Samu 192 Manaus para a remoção ao serviço de saúde referenciado a receber o paciente. O serviço também presta orientações para viabilizar a permanência dos usuários em casa, respeitando o isolamento social e fortalece a resposta e integração da Atenção Primária e Vigilância em Saúde.