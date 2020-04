Teich oficializa general que comanda 12ª Região Militar, em Manaus, como número 2 da Saúde

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - O general Eduardo Pazuello foi oficializado como novo secretário executivo do Ministério da Saúde, pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, em sua primeira entrevista no ministério. Com Mandetta, o cargo era ocupado por João Gabbardo.

O general Pazuello comanda a 12ª Região Militar, com sede em Manaus, e vinha acompanhando a situação da crise da Saúde no Amazonas..