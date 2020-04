Tefé e Maués registram primeiros casos de Covid-19 e interior do Amazonas já passa dos 100

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Os casos de coronavírus no interior do Amazonas já ultrapassaram os 100 em 16 municípios. Manacapuru segue com o maior número dos casos, chegando a 62 contaminados. Maués e Tefé entraram na contagem com os primeiros casos confirmados nesta sexta-feira (10).

O Governo do Amazonas atualizou os dados nesta sexta-feira, com o Amazonas tendo o número total de 981 casos, sendo 863 são em Manaus e 118 no interior do estado.

O maior número de casos está em Manacapuru (62), em seguida Itacoatiara (11), Iranduba (11), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (6), São Paulo de Olivença (5), Tonantins (3), Careiro da Várzea (2) e Presidente Figueiredo (2), Tabatinga (2), Anori (2). Cinco municípios têm um caso cada: Novo Airão, Manicoré, Maués, Boca do Acre e Tefé.