Técnica de enfermagem morre por coronavírus em Manaus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - A técnica de enfermagem Sofia Pinheiro da Silva, 64, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), por doença respiratória aguda e Covid-19.

Sofia era natural de Borba, interior do Amazonas, e trabalhava há 20 anos no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ela estava internada no Hospital Delphina Aziz desde o último sábado (4). O teste positivo para coronavírus saiu na última terça-feira (7). Sofia deixa 10 filhos.