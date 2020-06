TCE quer que ex-prefeito pague R$ 19 milhões por irregularidades no Amazonas

Os mascarados

Manaus/AM - O conselheiro Júlio Pinheiro, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), deu prazo de 30 dias para o ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, pagar o valor de R$ 19,1 milhões por irregularidades constatadas em tomada de contas do ano de 2015. O gestor foi notificado sobre a decisão por meio de publicação no Diário Oficial do TCE, da última quinta-feira (4).

O valor total a ser pago é de R$ 19.140.179,60 devido às restrições impostas por conta das irregularidades nas contas do ex-prefeito no período entre 1/1/2015 a 12/03/2015 e 25/06/2015 a 31/12/2015. Mariolino tem o prazo de 30 dias para se manifestar sobre as punições ou, se preferir, pagar de forma antecipada o valor cobrado.

Veja a notificação: