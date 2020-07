TCE julga dez prestações de contas em Manaus nesta quarta-feira

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (15), o pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgará 28 processos em sua 21ª Sessão Ordinária (14ª sessão virtual). A sessão inicia às 10h e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram), com tradução simultânea em Libras.

Entre os processos pautados para serem julgados, estão seis recursos de revisão, reconsideração ou ordinários, nos quais gestores e ex-gestores buscam modificar decisões emitidas pela corte de contas.

Serão apreciadas, ainda, dez prestações de contas anuais da administração direta e indireta do Estado. Dentre elas estão as contas do vereador Mário Roberto Caranha, referente ao período em que presidiu a Câmara de Presidente Figueiredo; do prefeito de Boca do Acre, José Maria Silva da Cruz, do exercício financeiro de 2017; do ex-presidente da Câmara de Atalaia do Norte, vereador Adelson da Silva Saldanha.

O pleno do TCE-AM julgará, ainda, cinco representações, três tomadas de contas, dois embargos de declaração e analisará duas consultas.