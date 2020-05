TCE do Amazonas busca integrar comunicação com TCs de todo Brasil

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM – Servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participaram, nesta quinta-feira (28), de videoconferência com os servidores de todas as cortes de contas brasileiras para discutir a elaboração de uma proposta unificada de comunicação para os TCs.

A reunião foi organizada pelos presidentes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Fábio Nogueira; do Instituto Rui Barbosa (IRB), Ivan Bonilha; da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Thiers Montebello; e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Joaquim de Castro.

"Trouxemos alguém com o olhar externo para nos ajudar e contribuir para que o sistema Tribunais de Contas tenha cada vez mais repercussão, considerando as realidades locais, com uma pauta unificada e a nacionalização das ações positivas realizadas por cada Tribunal", afirmou o presidente da Atricon, Fábio Nogueira, ao apresentar o jornalista Marco Antônio Sabini que fez a apresentação da Proposta de Unificação de Comunicação para discussão entre os membros dos TCs.

Na oportunidade, o diretor de Comunicação do TCE-AM, jornalista Elvis Chaves, apresentou as principais ações da corte de contas no Amazonas, com ênfase para a transformação do então Departamento de Comunicação em Diretoria - ainda no início da gestão do conselheiro Mario de Mello - bem como os investimentos em tecnologia e infraestrutura para aprimorar a divulgação das atividades do Tribunal no Amazonas.

"Sou favorável ao aperfeiçoamento do portal da Atricon (Associação Nacional dos Membros dos TCs) como canal de notícias de todos os Tribunais de Contas e que sejam patrocinadas as postagens nas redes sociais, para alcançarmos mais redações de todo país e a sociedade. O TCE-AM, na presidência do conselheiro Mario de Melo, tem valorizado muito a comunicação, assim como os presidentes anteriores, tanto é que o departamento virou diretoria e ganhamos mais estrutura, inclusive com a construção de um estúdio de rádio e TV em andamento", afirmou.

Entre as medidas acordadas estão a nacionalização de pautas positivas, compartilhamento de networking para multiplicação dos resultados, além da criação de um Comitê de Comunicação Nacional com a participação de cinco membros escolhidos pelos TCs e uma agência de notícias de contas que agruparia as pautas das Cortes de Contas.

Cada representante de TCs teve três minutos para expor as ações de cada Tribunal e, ao final, ficou acordado que uma nova reunião deve ser realizada em junho para avaliar a aplicabilidade das medidas acordadas.