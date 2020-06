TCE do Amazonas abre inscrições para capacitações na escola de contas em junho

O poder dos maus

Manaus/AM - A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), anunciou, na segunda-feira, dia 15, a reabertura das inscrições para as capacitações que estão ocorrendo no mês de junho.

As aulas, que são realizadas de forma virtual, abordam temáticas relacionadas à administração pública. A Escola informa, também, a disponibilização do certificado referente à primeira capacitação, ocorrida no dia 4 de junho.

As inscrições para as aulas do ciclo de capacitações, que já haviam sido fechadas devido ao limite de vagas, foram reabertas, e podem ser feitas por meio do link https://moodle.tce.am.gov.br/.

Os alunos que concluíram a aula de “Sistemas de Controle da Informação”, ministrada pelo professor Celso Falcone, já podem retirar seus respectivos certificados por meio do Moodle. Para isso, é necessário acessar o referido curso no site, realizar avaliação do mesmo, e emitir o certificado. Com a avaliação do estudante, a ECP busca qualificar a prestação de serviços com base nos feedbacks recebidos.