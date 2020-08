TCE dá 30 dias para ex-prefeito de Alvarães pagar multa de R$ 1,8 milhão

Manaus/AM - O ex-prefeito de Alvarães, Mário Litaiff, está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) a pagar multa no valor de R$ 1,8 milhão, três anos após ser condenado. O Tribunal de Contas notificou Mário Litaiff na última sexta-feira (7) para o pagamento da dívida, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE.

O valor da multa será devolvido aos cofres públicos do município para reparar os danos causados pelas irregularidades cometidas na gestão de Mário Litaiff. O TCE estabeleceu prazo de 30 dias para que o valor seja depositado.

Mário Litaiff foi condenado pelo TCE em 2019, quando teve suas contas dos anos de 2014 reprovadas por diversas irregularidades, chegando ao montante de R$ 1,8 milhão de multas e alcance.