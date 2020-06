TCE Amazonas julga contas da Semef e do HPS 28 de Agosto nesta quarta-feira

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, na manhã desta quarta-feira (24), sua 18ª Sessão Ordinária (10ª Sessão Virtual), com a análise de 33 processos.

Entre os processos em pauta constam sete recursos de revisão, reconsideração, ou ordinário, nos quais gestores e ex-gestores buscam alterar decisões proferidas pelo Tribunal.

Dezesseis processos são referentes a prestações de contas anuais. Entre elas estão as contas do vereador Keitton Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Coari, em 2017; de Ulisses Tapajós, ex-gestor da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), em 2016; do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Renê Coimbra, em 2016; além das contas da então diretora do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, Claudia Teixeira da Silva, de 2017.

Entre os demais processos a serem apreciados constam, ainda, oito representações e duas tomadas de contas.

Participarão da sessão, conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior, Yara dos Santos Lins, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Alber Furtado. O Ministério Público de Contas (MPC) será representado pelo procurador-geral, João Barroso.

A sessão, que ocorrerá de forma totalmente virtual, terá transmissão ao vivo pelas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram) do TCE-AM com tradução simultânea em Libras.