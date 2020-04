Tanque de oxigênio é instalado no Hospital Delphina Aziz

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - Um tanque estacionário de 42.000 m³ de oxigênio, que equivale a 4.200 cilindros, foi instalado no Hospital Delphina Aziz, conforme informação da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam). O sistema de tanques estacionários representa mais praticidade e eficiência nos atendimentos realizados nos leitos de pacientes com Covid-19, conforme o diretor de Logística da Susam, Ionaldo Vasconcelos.

A substituição de cilindros de oxigênio por tanques estacionários permite, ainda, a liberação de cilindros que estavam sendo utilizados na capital para serem enviados ao interior do estado. “O oxigênio é importantíssimo nesse momento de crise, considerando a situação que os pacientes graves enfrentam. A estratégia é remanejar esses cilindros para o interior, com a colocação dos tanques na capital e também com a aquisição de novos cilindros, que será feita pelo Governo do Amazonas”, frisou o diretor da logística.

Ele também informou que a Susam está fazendo um levantamento para apurar a quantidade aplicada de cilindros na capital e em todos os 61 municípios do interior, para identificar quantos cilindros eram aplicados antes da pandemia e quantos são necessários agora, para abastecer todo o estado.