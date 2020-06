Sustentabilidade pós-pandemia é tema de simpósio promovido em Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Com a temática “Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia: Reflexos na Agenda Global da ODS”, a primeira edição do Websimpósio idealizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será realizado na próxima sexta-feira (5), a partir das 9h (hora Manaus), com a participação de 14 palestrantes e debatedores nacionais e internacionais. A abertura será realizada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e pelas redes sociais da Corte de Contas (Youtube, Facebook e Instagram). O Websimpósio, de forma inédita no Amazonas, terá transmissão simultânea em espanhol, inglês e em libras. Além de abordar assuntos sobre os desafios da sustentabilidade pós-pandemia do novo coronavírus e seus impactos ao meio ambiente, com o evento, o Tribunal busca, também, discutir e confirmar seu compromisso com a agenda global dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista as eminentes consequências que a pandemia poderá causar aos mesmos. “Nossa intenção é contribuir com alternativas para a execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, frisou o conselheiro-presidente do TCE, Mario de Mello, ao ressaltar o compromisso e a preocupação com o meio ambiente, diante de um mundo cada vez mais ansioso pela recuperação da economia. Os debates no Websimpósio serão coordenados pelo conselheiro Júlio Pinheiro, corregedor da Corte de Contas e coordenador das ações ambientais do TCE-AM, que, na ocasião, também representará o TCE-AM nas discussões. Para Júlio Pinheiro, “só atingiremos, minimamente, os objetivos estabelecidos na Agenda Global-2030, se as Cortes de Contas, o Judiciário, as Universidades e a sociedade em geral se engajarem nesse processo”. Segundo o conselheiro Júlio Pinheiro, “a experiência e o conhecimento dos conferencistas do Websimpósio, trarão novos desdobramentos e direcionamentos para programas, políticas, ações e diretrizes em prol da defesa do meio ambiente”.

Palestrantes internacionais e renomados no debate

São os palestrantes internacionais confirmados que participarão do Websimpósio, a americana Colleen Scanlan Lyons, diretora de projeto da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas; o professor do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, doutor Gildo Espada; a juíza-conselheira do Tribunal de Contas de Portugal, Helena Abreu Lopes; e o francês Tassilo Von Droste, consultor técnico sênior da Deutsche Gesellschaft fuer Internationale.

O evento contará, ainda, com a participação das seguintes autoridades nacionais: Antônio Herman Benjamin, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Cleinaldo Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Elton Leme, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; Fábio Feldmann, advogado ambientalista; Jorge Ulisses Jacoby, consultor jurídico e conferencista; Drº José Galizia Tundisi, professor da Universidade de São Paulo (USP); Juarez Freitas, professor da Universidade do Rio Grande do Sul; e o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Sylvio Puga.

Cada um terá 15 minutos para exposição e, após, será a aberto o debate com uma hora para perguntas e respostas. A programação completa do websimpósio pode ser acessada no portal do TCE-AM no endereço eletrônico: www.tce.am.gov.br.