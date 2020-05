Suspeitos são presos após perseguição e troca de tiros com a polícia em Manaus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (22) suspeitos de cometer vários assaltos na cidade, após perseguição e trocas de tiros com a polícia, na avenida Grande Circular, bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em um carro, modelo Ônix, de cor branca, e foram perseguidos por policiais militares da Força Tática e 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Na ação, a dupla tentou fugir em alta velocidade e ao trocar tiros com a polícia, perdeu o controle do veículo que colidiu no meio-fio da avenida. A via ficou interditada por alguns minutos.

Os suspeitos foram presos e dentro do carro foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira e celulares, possivelmente produtos de roubo. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão feitos os procedimentos legais.