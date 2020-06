Suspeito é preso com diversas armas de fogo e por tráfico de drogas em Manaus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Um homem de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (12), no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, com o homem foram encontrados uma pistola PT 840 com dois carregadores, um revólver calibre 32, um simulacro, um carregador de pistola calibre 380, diversas munições de arma de fogo, além de porções de cocaína e de oxi, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Durante patrulhamento na área, a equipe policial viu o homem em atitude suspeita. Ao ser abordado, as drogas e as armas foram encontradas.

O suspeito foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.