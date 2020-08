Suspeito de trabalhar com disque-drogas é preso durante entrega em Manaus

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Manaus/AM - Wenderson Nogueira Lira, o "Dinho", 35, foi preso na tarde de sexta-feira (31), em um posto de combustíveis no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, suspeito de manter um disque-drogas com entregas delivery pela capital.

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito iria realizar uma entrega na Cachoeirinha.

Os policiais foram até o local e fizeram a abordagem do veículo em que ele estava, ocasião que após abordagem policial foi localizado com ele 35 trouxinhas de drogas. A polícia foi até a casa dele no bairro Petrópolis, na Zona Sul, onde localizaram mais porções de drogas, uma arma de fogo falsa e dinheiro.

"Dinho" recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e deve ficar à disposição da Justiça.