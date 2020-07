Suspeito de seduzir pessoas em aplicativo de namoro para dar golpes é preso em Manaus

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Kaio da Costa Oliveira, 34, foi preso na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 7h30, na rua Frigelo, bairro Flores, zona Centro-Sul, suspeito de usar um aplicativo de relacionamento amoroso para aplicar golpes em homens e mulheres.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular do 12ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) as investigações apontavam que os golpes eram aplicados após Kaio escolher um alvo, por meio do aplicativo de relacionamento e passava a manter contato com a vítima. Após adquirir uma certa intimadade com a pessoa, ele oferecia emprego nos Estados Unidos.

"Ele já vinha sendo procurado a algum tempo pela polícia. Nos aplicativos ele dizia que era funcionário de companhia área, empresa multinacional e afirmava para essas vítima que conseguiria emprego para ela, mas que elas iam precisar de visto de passaporte. As vítimas acreditavam e davam valores de R$ 3 á 4 mil, dependendo do que ele alegava necessitar", disse.

A delegada explicou que Kaio é suspeito te ter praticado outros tipos de golpes, como a venda de gabaritos de concursos. "Ele atua com os golpes desde 2013 quando ele foi apurado que ele dava golpes com gabarito de concurso. As investigações iniciaram no 14ª DIP onde ele responde por seis inqueritos e agora responde aqui na nossa área também", contou.

Kaio foi indiciado por estelionato e ao término dos procedimentos cabíveis deve passar por audiência de custódia.