Suspeito de roubo é preso junto com irmã que teria xingado policiais no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Na manhã desta terça-feira (28), um homem de 31 anos, suspeito de roubo, foi preso em posse de arma de fogo e por reagir a prisão; a irmã dele, de 40 anos, também foi detida por desacato. As duas situações ocorreram no município de Carauari, no interior do Amazonas

Segundo informações, os policiais receberam várias denúncias, informando da ação de furto e roubo praticada por um homem que portava uma arma de fogo calibre 20, tipo caseira, em via pública. Os militares foram ao local e denunciado e teriam avistado o suspeito em fuga e em posse de sua arma. O homem teria ainda, supostamente apontado a arma na direção dos policiais, porém, como não conseguiu atirar, abandonou a arma no caminho da fuga.

A equipe realizou um cerco em dois quarteirões. O suspeito pulou muros e atravessou quintais, até que conseguiu invadir uma casa e se esconder nela. Em seguida, com a autorização da proprietária da casa, os militares conseguiram cercar o suspeito que estava escondido debaixo da cama. O homem não obedeceu à voz de prisão e entrou em luta corporal com os policiais, porém logo foi contido e detido.

Ainda na ação, a irmã do suspeito tentou intervir com palavras de baixo calão e ofensas aos PMs. Os dois foram conduzidos juntamente com seus pertences à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.