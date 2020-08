Suspeito de roubar vidraçaria na zona Sul é preso em Manaus

Manaus/AM - Policiais do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram nesta sexta-feira (07), por volta de 8h, mandado de prisão temporária em nome de Mateus Silva da Costa, 20, por roubar uma vidraçaria, no mês de fevereiro deste ano. A prisão ocorreu na rua Tiradentes, bairro Mauazinho, zona sul.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular do DIP, a investigação iniciou após o estabelecimento, localizado no bairro Betânia, zona sul, ter sido assaltado no dia 5 de fevereiro deste ano. O dono da loja registrou Boletim de Ocorrência (BO) naquela unidade policial, e as diligências iniciaram.



“À época dos fatos, Mateus e um comparsa, utilizando uma moto e uma arma de fogo, entraram na vidraçaria e levaram R$ 250, além de quatro celulares das pessoas que estavam no local”, explicou Rosas.



Ainda de acordo com a autoridade policial, a equipe de investigação continua à procura do segundo homem que praticou o roubo. O mandado de prisão temporária em nome do Mateus foi expedido no dia 27 de julho deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.



O jovem foi indiciado por roubo e após os trâmites cabíveis, será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.