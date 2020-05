Suspeito de roubar carro é preso após perseguição policial em Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM – Theylon Pacson de Souza Meris, foi preso suspeito de roubar um carro, na madrugada desta terça-feira (5), na rua Américo Alvarez, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo a polícia, o suspeito é detento do regime semiaberto e no momento em que foi preso estava usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com a polícia, a prisão de Theylon ocorreu durante patrulhamento de rotina. A polícia estava na rua Cristo Rei, bairro Raiz, quando avistaram um veículo modelo Classic de cor prata, placa JXX-3751, que estava em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor do veículo acelerou para tentou fugir. Houve perseguição que terminou na rua S6, no bairrro Japiim, quando os dois homens desceram do carro e um deles atirou duas vezes na direção dos policiais.

Conforme a polícia, após os disparos, os suspeitos correram em direção a um beco escuro, onde conseguiram escapar. Minutos depois, uma denúncia anônima informou que um dos suspeitos era Theylon e informaram o endereço de sua casa.

O suspeito foi preso e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que o carro tinha sido roubado na tarde desta segunda-feira (4), por volta das 13h.