Suspeito de matar Kimberly Mota é funcionário do TRT e está foragido

O principal suspeito de matar a finalista do Miss Amazonas, Kimberly Mota, é o ex-namorado, o analista judiciário do TRT11, Rafael Fernandez Rodrigues.

Segundo a delegada Zandra Ribeiro, Rafael tem 31 anos e está sendo procurado junto com o carro Audi A5, cor branco. No apartamento dele, onde o corpo foi encontrado, foram achados o documento de identidade e o crachá funcional.

A delegada informou que o suspeito é funcionário público do TRT de São Paulo, mas nas redes sociais, Rafael afirma trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima.

A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido uma briga após Kimberly terminar o relacionamento e faz buscas pelo suspeito, que não saiu de Manaus já que não há registro de embarque no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.