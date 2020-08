Suspeito de matar desafeto a facadas é preso no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari prenderam nea quinta-feira (06), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, Rennan Leandro Smith Costa, 19. A ação policial ocorreu na residência do indivíduo, na rua Marechal Deodoro, bairro Centro, naquele município.

De acordo com o delegado José Ribeiro Júnior, titular da unidade, o crime ocorreu no último sábado (1º), por volta das 4h30, em um posto de gasolina, no bairro Carlos Chagas. Na ocasião, o autor desferiu três facadas em Cristian dos Santos da Silva, 27, e, em seguida, fugiu em uma motocicleta que era de propriedade da vítima que acabou morrendo no local.



“Ao longo das investigações, conseguimos identificar o autor por meio de câmeras de segurança do posto de combustível. Diante do reconhecimento, foi possível realizar todo um trabalho de busca da sua localização. Com os dados confirmados e diante dos relatos de que o autor e seus familiares estavam tentando intimidar as testemunhas do crime, pude representar pela prisão do mesmo”, contou o titular da DIP.



Na residência de Rennan, a polícia encontrou duas motos, quatro celulares e um notebook. No escritório do posto de combustível, foi apreendido um gravador de câmeras de vídeo DVR, onde consta o registro de toda a ação criminosa.



O mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 6 de agosto, pelo juiz Fábio Lopes Alfaia Manda, plantonista da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Coari.



Rennan foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Ao término dos trâmites cabíveis na DIP, ele será encaminhado para a Unidade Prisional de Coari, onde ficará à disposição da Justiça.