Suspeito de integrar organização criminosa é preso no Amazonas

Manaus/AM - Na tarde da última sexta-feira (1), a equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, sob a coordenação do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de Efraim de Souza Ferreira, 32, investigado por participar de uma organização criminosa que atuava naquele município. Durante a ação, com Efraim foram encontradas drogas, uma arma de fogo, munições intactas, dinheiro, além de uma balança de precisão.

De acordo com o titular da DIP de Manacapuru, o suspeito foi preso na residência dele, situada na rua D, bairro Liberdade, naquele município. O mandado de prisão em nome de Efraim foi expedido no dia 1º de dezembro de 2019, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da 2ª Vara Criminal de Manacapuru.

Torres explicou que, em dezembro de 2019, a Polícia Civil deflagrou a operação “Solimões sem Fronteiras”, que culminou nas prisões de integrantes da organização criminosa da qual o infrator fazia parte. Na ocasião da deflagração da ação, Efraim conseguiu fugir e estava foragido deste então.

“Após recebermos uma denúncia anônima informando a localização do indivíduo, realizamos campana no local. Ao constatarmos que ele estava no lugar, realizamos a abordagem. Efraim estava sendo procurado desde dezembro do ano passado. Ele foi o único integrante da organização criminosa que ainda não tínhamos prendido, continuamos as diligências em torno do caso e, na última sexta-feira, logramos êxito na prisão do mesmo”, destacou Rodrigo Torres.

A autoridade policial informou que, durante a abordagem ao indivíduo, foram encontrados com ele cerca de três quilos de drogas, entre maconha e oxi, um revólver calibre 38, 10 munições de calibre 12, R$ 2,5 mil em espécie, além de duas balanças de precisão.

Efraim foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas. Além disso, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O indivíduo está custodiado na carceragem da DIP de Manacapuru, que funciona como unidade prisional naquele município.